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В G7 допустили введение двух ценовых потолков для российских нефтепродуктов

Ян Брацкий
16:50 10.01.2023
Москва запретила компаниям РФ с 1 февраля 2023 года продавать нефть по контрактам с ограничением цены.
В G7 допустили введение двух ценовых потолков для российских нефтепродуктов
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Входящие в G7 страны могут ввести два ценовых потолка для российских нефтепродуктов. По данным Reuters, с февраля будет введен вариант потолка для продуктов, торгуемых с премией к сырой нефти, а другой потолок могут установить для продуктов, торгуемых со скидкой.

Ценовой потолок для российской нефти в $60 власти США и Евросоюза ввели 5 декабря. В дополнение к этому с 5 февраля также вводится ограничение цен на дизель, мазут и керосин. В Кремле предупреждали инициаторов введения ценовых потолков, что Россия не будет торговать себе в убыток. В конце прошлого года Москва запретила компаниям из РФ продавать нефть по таким контрактам.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил принцип действия введенного потолка цен на нефть из Российской Федерации, а также рассказал, почему западными странами было принято такое решение.

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