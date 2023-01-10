Mash сообщил об ухудшении состояния Костомарова

Сообщается, что спортсмен одновременно подключен к аппаратам ИВЛ и насыщения крови кислородом.

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Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова резко ухудшилось, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, спортсмена подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких и насыщения крови кислородом одновременно.

Кроме того, отмечается, что у Костомарова диагностированы пневмония, сепсис и общая интоксикация организма. В настоящее время фигурист переведен в спецклинику. Ранее отец прославленного фигуриста подтвердил госпитализацию сына, сообщив, что его переводят в больницу в Коммунарке на юге Москвы.

В свою очередь, супруга олимпийского чемпиона отказалась дать «Звезде» комментарий по поводу его госпитализации с пневмонией.