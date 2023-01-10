Два вертолета тушат горящий в Москве склад

В настоящее время пожар удалось локализовать на площади 2 000 квадратных метров.

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Для тушения полыхающего на северо-востоке Москвы склада привлекли два вертолета. Об этом сообщили в МЧС столицы.

«На месте пожара развернут штаб пожаротушения. Для тушения пожара направлены два пожарных вертолета ГКУ "МАЦ"», - сообщили в МЧС РФ.

Сейчас огонь распространился на площади 2 000 квадратных метров, в горящем здании произошло частичное обрушение конструкций.

Ранее стало известно о том, что 233 человека эвакуировались из горящего склада. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Для тушения пожара направлено 136 человек личного состава и 48 единиц специальной техники.