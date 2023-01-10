Горит складское помещение около метро Дмитровская

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Во вторник около половины второго дня в Москве на улице Добролюбова загорелось одноэтажное здание. Происшествие случилось около метро Дмитровская.

Как сообщили в МЧС, в данный момент сведений о пострадавших нет. Площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров.

Отмечается, что в центральной части складского помещения есть угроза обрушения. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Также есть угроза перехода огня на соседние склады и административную часть здания.

Напомним, накануне около станции «Владыкино» Московского центрального кольца загорелось двухэтажное административное здание.