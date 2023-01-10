Горящий склад на северо-востоке Москвы покинули 233 человека
Кроме того, утверждается, что площадь пожара в здании достигла уже 2 000 квадратных метров.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Горящий склад на северо-востоке Москвы покинули 233 человека. Об этом сообщили в МЧС.
Кроме того, утверждается, что площадь возгорания в здании достигла уже 2 000 квадратных метров.
По данным ТАСС, в горящем складском помещении произошло обрушение на площади 500 «квадратов».
Ранее стало известно, что в столице возле метро «Дмитровская» загорелось здание. Тогда пожару присвоили третий ранг сложности.