В стране и мире Горящий склад на северо-востоке Москвы покинули 233 человека Анна Назайкина Кроме того, утверждается, что площадь пожара в здании достигла уже 2 000 квадратных метров. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Горящий склад на северо-востоке Москвы покинули 233 человека. Об этом сообщили в МЧС. Кроме того, утверждается, что площадь возгорания в здании достигла уже 2 000 квадратных метров. По данным ТАСС, в горящем складском помещении произошло обрушение на площади 500 «квадратов». Ранее стало известно, что в столице возле метро «Дмитровская» загорелось здание. Тогда пожару присвоили третий ранг сложности. Экспертное мнение и аналитика