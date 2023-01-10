Все затянуто плотным дымом: горящий склад в Москве сняли вблизи

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В распоряжении «Звезды» оказались кадры с места возгорания склада в Дмитровском районе Москвы. Пожар на северо-востоке города, по последним данным, достигает 2 000 квадратных метров.

Наш корреспондент передает, что все затянуто плотным дымом. Около двух десятков пожарных машин выстроились вдоль дороги. На месте работает штаб пожаротушения.

Также стало известно, что для тушения пожара направлены два пожарных вертолета.

По информации экстренных служб, горящее складское помещение покинули 233 человека. Также произошло обрушение на площади 500 «квадратов».