В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Все затянуто плотным дымом: горящий склад в Москве сняли вблизи

Анна Назайкина
15:27 10.01.2023
По информации экстренных служб, горящее складское помещение покинули 233 человека.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В распоряжении «Звезды» оказались кадры с места возгорания склада в Дмитровском районе Москвы. Пожар на северо-востоке города, по последним данным, достигает 2 000 квадратных метров.

Наш корреспондент передает, что все затянуто плотным дымом. Около двух десятков пожарных машин выстроились вдоль дороги. На месте работает штаб пожаротушения.

Также стало известно, что для тушения пожара направлены два пожарных вертолета.

По информации экстренных служб, горящее складское помещение покинули 233 человека. Также произошло обрушение на площади 500 «квадратов».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:30 В стране и мире
Михалков впервые после госпитализации рассказал о своем состоянии
15:17 В стране и мире
Первое дело по статье о запрете ЛГБТ-пропаганды возбуждено в России
14:35 В стране и мире
Видео
Горящий склад на северо-востоке Москвы покинули 233 человека
14:25 Армия
Видео
МО РФ: наступая на Донецком направлении, российские войска нанесли поражение двум украинским бригадам
14:03 В стране и мире
Столтенберг заявил, что НАТО и ЕС истощили военные запасы, помогая Украине
Популярное
Видео
Шойгу: необходимо обновить систему организации гражданской и территориальной обороны
Видео
Пассажир показал видео из самолета в Якутии, у которого на высоте открылась дверь
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Врач на суде заявил, что у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.