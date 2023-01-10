Краско из больничной палаты рассказал о своем самочувствии

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Народный артист Российской Федерации, актер театра и кино Иван Краско рассказал «Звезде» о своем самочувствии. Ранее стало известно о госпитализации артиста с инсультом в одну из больниц Санкт-Петербурга.

«Чувствую себя очень хорошо. Доктора говорят, что лечат меня от инсульта, сам я не ощущаю ничего этого и готов в бой. Мечтаю 27-го числа сыграть спектакль. Тут и массаж уже делают мне, и все. Работает все нормально. Пока говорят, чтобы полежал еще. Лучше перебдеть», - рассказал Краско.

Актеру 92 года, на больничной койке он не первый день. Госпитализировали Ивана Ивановича еще 6 января. С тех пор он успел побывать в реанимационном отделении.

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