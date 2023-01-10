Mash: состояние Михалкова ухудшается, возросла площадь поражения легких

Также сообщается, что обострились хронические проблемы с сердцем.

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Ухудшилось состояние находящегося в больнице кинорежиссера Никиты Михалкова. У него выросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем, сообщает Mash. При этом на данный момент официальная информация по данному поводу не поступала.

По информации журналистов, несмотря на отрицательные тесты на грипп и коронавирус, а также комплексную терапию, врачи поставили диагноз - идиопатическая пневмония.

Также сообщается, что медикам удалось избежать наступления инфаркта у Никиты Михалкова, так как у него вовремя обнаружили мерцательную аритмию. Сейчас врачи следят за состоянием пациента, угроза жизни на данный момент отсутствует.

Напомним, Никита Михалков был госпитализирован в тяжелом состоянии 5 января. Позже появилась информация, что у режиссера выявлена дыхательная недостаточность на фоне двусторонней пневмонии.