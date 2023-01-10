ТАСС: актер Иван Краско госпитализирован с инсультом

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Народный артист России Иван Краско находится в одной из больниц Санкт-Петербурга с диагнозом инсульт. Актер был госпитализирован на девяносто третьем году жизни. О состоянии Краско сообщил ТАСС со ссылкой не его концертного директора Вячеслава Смородинова.

В сообщении также отмечается, что актер находится в больнице уже не первый день. Его госпитализировали еще в прошлую пятницу, 6 января. С тех пор врачи успели вывести его из реанимации, а теперь он и сам вышел на связь.

«27 января, в день снятия блокады, у меня спектакль «Я вернулся в мой город», поэтому в стационаре я долго пребывать не собираюсь, а выйду непременно на сцену», — заявил Краско.

Ранее поступила информация о состоянии кинорежиссера Никиты Михалкова, также госпитализированного на прошлой неделе. Ему поставили диагноз - идиопатическая пневмония и заявили об увеличении площади поражения легких. Кроме этого, согласно данным Mash, на фоне заболевания у Михалкова обострились проблемы с сердцем.