Шойгу констатировал необходимость совершенствования системы управления и связи в ВС РФ
Министр обороны России отметил, что в этих целях будут активно использоваться технологии искусственного интеллекта.
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости совершенствовать систему управления и связи в Вооруженных силах России.
«Нам необходимо совершенствовать систему управления и связи. В этих целях будем активно использовать технологии искусственного интеллекта», - сообщил Шойгу в ходе селекторного совещания.
Кроме этого, Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия продолжит развивать свою ядерную триаду и поддерживать ее функционирование. По его словам, сегодня она - главный фактор, обеспечивающий защиту суверенитета государства.
Также он заметил, что Вооруженные силы России повысят боевые возможности за счет совершенствования беспилотников.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов