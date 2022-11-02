ОПК Путин: при создании экипировки для ВС РФ всегда должно учитываться мнение пользователей Глава государства также призвал непрерывно совершенствовать вооружение. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: При создании экипировки для Вооруженных сил РФ всегда должно учитываться мнение пользователей, заявил президент РФ Владимир Путин. «По каждому элементу экипировки должно быть учтено мнение тех, кто непосредственно использует эту экипировку, тех, кто понимает, как она на самом деле выполняет ту функцию, ради которой она создавалась. Имею ввиду и снаряжение, и медицинскую аптечку и любые другие предметы. Даже те, которые, возможно, на первый взгляд кажутся незначительными», - сказал он на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии. Глава российского государства также призвал непрерывно совершенствовать вооружение. Координационный совет принимает меры по поставкам оборудования и техники для военных, задействованных в спецоперации на Украине. Возглавляет новую структуру премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Члены координационного совета докладывают Путину об обеспечении потребностей СВО. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика