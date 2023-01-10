Проломить снарядами: кадры ударов артиллерии по украинским укреплениям в Марьинке
Действия артиллеристов поддерживают продвижение российских штурмовых групп в городской застройке Марьинки.
© Видео: НМ ДНР © Фото: НМ ДНР
Народная милиция ДНР показала кадры уничтожения украинских опорных пунктов в городской застройке Марьинки.
В НМ ДНР уточнили, что речь идет об артиллерии 5-й бригады. Вражеские укрепления буквально разламываются от разрывов наших снарядов.
Как заявили в Народной Милиции ДНР, артиллерийские удары уничтожают выявленные укрепления врага, поддерживая продвижение наших штурмовых групп.
Ранее «Звезда» показала, как расчеты реактивных систем залпового огня громят украинских боевиков в районе Кременной.
А украинский пленный сообщил о колоссальных потерях во вражеских рядах.