Украинский пленный рассказал о колоссальных потерях среди боевиков

Также пленный боевик заявил о незаинтересованности украинских командиров в сохранении жизней подчиненных. Как отметил Игорь, «карандашик стерся, и слава богу».

© Видео: Минобороны России © Фото: The Presidential office of Ukraine, Globallookpress

Украинский пленный по имени Игорь признал колоссальные потери в рядах врага. Видео беседы предоставило Минобороны России.

«Да. Колоссальные», - ответил он на уточняющий вопрос о потерях украинских боевиков.

Кроме этого, Игорь сообщил о том, что украинское командование часто не выплачивает семьям погибших положенную им компенсацию.

«Отправляют на убой. Плохая эвакуация. Не слушайте то, что говорят - "не спасли", тому подобное. Они не хотят спасать. "Мы не довезли" и тому подобное», - заявил Игорь.

Также он заявил о незаинтересованности украинских командиров в сохранении жизней подчиненных. Как отметил Игорь, «карандашик стерся, и слава богу».

Ранее «Звезда» показала, как расчеты «Градов» громят украинских боевиков в районе Кременной.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов