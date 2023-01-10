Украинский пленный рассказал о колоссальных потерях среди боевиков
Украинский пленный по имени Игорь признал колоссальные потери в рядах врага. Видео беседы предоставило Минобороны России.
«Да. Колоссальные», - ответил он на уточняющий вопрос о потерях украинских боевиков.
Кроме этого, Игорь сообщил о том, что украинское командование часто не выплачивает семьям погибших положенную им компенсацию.
«Отправляют на убой. Плохая эвакуация. Не слушайте то, что говорят - "не спасли", тому подобное. Они не хотят спасать. "Мы не довезли" и тому подобное», - заявил Игорь.
Также он заявил о незаинтересованности украинских командиров в сохранении жизней подчиненных. Как отметил Игорь, «карандашик стерся, и слава богу».
Ранее «Звезда» показала, как расчеты «Градов» громят украинских боевиков в районе Кременной.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов