Армия Армия Армия

Удар реактивными снарядами: как расчеты «Градов» громят боевиков в районе Кременной

Игорь Лапик
10:47 10.01.2023
Вокруг разбросаны бакелитовые крышки от реактивных снарядов. Они вылетают сзади, падая на расстоянии в 40-50 метров. Это говорит о том, что здесь ведется активная боевая работа. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В районе Кременной наши артиллеристы активно наносят удары по позициям украинских боевиков. В деле - реактивные системы залпового огня «Град». Военные уничтожают средства радиоэлектронной борьбы врага и машины подвоза боеприпасов для американских гаубиц М777. За работой реактивной артиллерии наблюдал корреспондент «Звезды» Игорь Лапик.

Установка заняла позицию, цели разведаны. Они находятся на расстоянии около 15 километров. Это скопление пехоты противника и укрепления, по которым артиллеристы выпускают полный пакет. После залпа главная задача - быстро покинуть позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.

Съемочная группа вместе с артиллеристами быстро ушла глубоко в лес, чтобы враг не успел вычислить их местонахождение и навести свою артиллерию.

Средства фиксации на переднем крае запечатлели момент поражения вражеских целей. Ударом уничтожен заглубленный склад, позиция средств радиоэлектронной борьбы и машина подвоза боеприпасов для американских гаубиц М777.

Командовал расчетом «Града», поразившего украинских боевиков, артиллерист с позывным Золотой.

«Цель отработали, быстренько навелись, отстрелялись быстренько, в норку опять уехали. Отрабатывали по танкам, пехоте, по складам», - сказал артиллерист.

Боевая машина «Град» не только эффективно поражает врага, но и сама по себе является отличным внедорожником. Полный привод, три моста, все колеса ведущие. У каждого боевого расчета есть здесь свои особенности. Этот продемонстрировал съемочной группе «волшебный пенек». Бывают ситуации, когда машина наезжает на кочку, наводчику нужно прицелиться. Ему не хватает роста, он ставит пенек и работает здесь на аппаратуре прицеливания.

Каждый раз боевую машину успешно наводит на цель топогеодезист-вычислитель с позывным Угол. Его лучший помощник - артиллерийская буссоль. 

«Я ориентирую боевую машину на цель. Даю угол для стрельбы по противнику, от меня зависит очень многое. Потому что малейшая неточность - и реактивные снаряды цель не накроют», - подчеркнул Угол. 

В районе Кременной артиллерия сейчас активно работает с обеих сторон. Вдоль линии боевого соприкосновения не умолкают залпы и разрывы.

Вокруг разбросаны бакелитовые крышки от реактивных снарядов. Они вылетают сзади, падая на расстоянии в 40-50 метров. Это говорит о том, что здесь ведется активная боевая работа. По словам бойцов, за три месяца только с одной точки было выпущено около 600 реактивных снарядов.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:38 В стране и мире
Россия может отказаться от работы с трейдерами, которые используют потолок цен на нефть
10:27 В стране и мире
ТАСС: актер Иван Краско госпитализирован с инсультом
10:05 В стране и мире
НМ ЛНР: военная техника из стран НАТО замерзла на Украине
09:02 В стране и мире
Mash: состояние Михалкова ухудшается, возросла площадь поражения легких
09:13 В стране и мире
Зафиксирован вероятный момент аварии запущенной из Британии ракеты
Популярное
Видео
Пассажир показал видео из самолета в Якутии, у которого на высоте открылась дверь
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Врач на суде заявил, что у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.