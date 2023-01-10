Удар реактивными снарядами: как расчеты «Градов» громят боевиков в районе Кременной

Вокруг разбросаны бакелитовые крышки от реактивных снарядов. Они вылетают сзади, падая на расстоянии в 40-50 метров. Это говорит о том, что здесь ведется активная боевая работа.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В районе Кременной наши артиллеристы активно наносят удары по позициям украинских боевиков. В деле - реактивные системы залпового огня «Град». Военные уничтожают средства радиоэлектронной борьбы врага и машины подвоза боеприпасов для американских гаубиц М777. За работой реактивной артиллерии наблюдал корреспондент «Звезды» Игорь Лапик.

Установка заняла позицию, цели разведаны. Они находятся на расстоянии около 15 километров. Это скопление пехоты противника и укрепления, по которым артиллеристы выпускают полный пакет. После залпа главная задача - быстро покинуть позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.

Съемочная группа вместе с артиллеристами быстро ушла глубоко в лес, чтобы враг не успел вычислить их местонахождение и навести свою артиллерию.

Средства фиксации на переднем крае запечатлели момент поражения вражеских целей. Ударом уничтожен заглубленный склад, позиция средств радиоэлектронной борьбы и машина подвоза боеприпасов для американских гаубиц М777.

Командовал расчетом «Града», поразившего украинских боевиков, артиллерист с позывным Золотой.

«Цель отработали, быстренько навелись, отстрелялись быстренько, в норку опять уехали. Отрабатывали по танкам, пехоте, по складам», - сказал артиллерист.

Боевая машина «Град» не только эффективно поражает врага, но и сама по себе является отличным внедорожником. Полный привод, три моста, все колеса ведущие. У каждого боевого расчета есть здесь свои особенности. Этот продемонстрировал съемочной группе «волшебный пенек». Бывают ситуации, когда машина наезжает на кочку, наводчику нужно прицелиться. Ему не хватает роста, он ставит пенек и работает здесь на аппаратуре прицеливания.

Каждый раз боевую машину успешно наводит на цель топогеодезист-вычислитель с позывным Угол. Его лучший помощник - артиллерийская буссоль.

«Я ориентирую боевую машину на цель. Даю угол для стрельбы по противнику, от меня зависит очень многое. Потому что малейшая неточность - и реактивные снаряды цель не накроют», - подчеркнул Угол.

В районе Кременной артиллерия сейчас активно работает с обеих сторон. Вдоль линии боевого соприкосновения не умолкают залпы и разрывы.



Вокруг разбросаны бакелитовые крышки от реактивных снарядов. Они вылетают сзади, падая на расстоянии в 40-50 метров. Это говорит о том, что здесь ведется активная боевая работа. По словам бойцов, за три месяца только с одной точки было выпущено около 600 реактивных снарядов.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов