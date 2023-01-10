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Премьер Швеции допустил размещение ядерного оружия в стране

Семен Лавров
11:30 10.01.2023
Он также считает, что Стокгольм может стать преданным членом НАТО, вступив туда по примеру других скандинавских стран.
Премьер Швеции допустил размещение ядерного оружия в стране
© Фото: Simon HastegÂRd, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Швеция допускает размещение ядерного оружия на своей территории после наступления мирного времени. Об этом заявил глава государства Ульф Кристерссон.

Он также отметил, что его мнение отличается от позиций других скандинавских стран.

«В то же время, несмотря на то что другие страны Скандинавии считают это маловероятным, мы считаем, что размещать ядерное оружие на нашей территории в мирное время вполне возможно», - цитирует его РБК.

Однако при этом Швеция будет преданным членом НАТО и вступит в альянс на тех же условиях, что и ее географические соседи - Норвегия и Дания. Среди преимуществ Стокгольма в качестве нового члена блока он назвал ОПК и экономику страны, а также индивидуалистские и интернационалистские ценности.

На данный момент вступление Швеции в НАТО не ратифицировали лишь две страны - Венгрия и Турция. При этом Анкара выступала против вхождения Стокгольма в альянс из-за лояльности страны Рабочей партии Курдистана. После переговоров между Кристерссоном и Эрдоганом Швеция экстрадировала члена РПК Махмута Тата, приговоренного в Турции к семи годам тюрьмы. Однако, как следует из заявления шведского премьера, Стокгольм не в состоянии выполнить все требования Анкары, предъявленные турецким лидером на переговорах.

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