Сектор Газа покинули свыше 123 тысяч палестинцев

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что из регион покинули 123 538 палестинцев.

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С начала противостояния между палестинцами и израильтянами сектор Газа покинули свыше 123 тысяч жителей. Об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), слова которого цитирует РИА Новости.

В частности, по состоянию на 21 час 8 октября свои дома в секторе Газа покинули 123 538 палестинцев.

Немногим ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщал, что по итогам заседания Совбеза не было принято какого-либо заявления касательно палестино-израильского конфликта. В свою очередь постпред РФ призвал стороны прекратить огонь и начать предметные переговоры.

Прежде власти Израиля официально объявили о переходе в «состояние войны». Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху со ссылкой на военно-политический кабинет Израиля (Израильская министерская комиссия по вопросам безопасности) официально объявили о «состоянии войны» и о начале проведения крупных военных операций в отношении сектора Газа.