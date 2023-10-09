СБ ООН не принял итогового заявления по конфликту между Израилем и Палестиной

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Совет Безопасности ООН по итогам заседания, посвященному конфликту между Израилем и Палестиной, не принял никакого заявления. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что он призывал к прекращению огня и к началу предметных переговоров.

В то же время, по информации РИА Новости, постпред Мальты Ванесса Фрейзер заявила, что все пять членов СБ ООН осудили атаку на Израиль со стороны палестинцев. Фрейзер добавила, что ни одна из стран не предлагала проекта заявления.

Ранее Палестина запросила встречу глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ). Экстренное заседание Совета ЛАГ на уровне министров иностранных дел может пройти в Каире в ближайшие дни.

Конфликт обострился в минувшую субботу, 7 октября. Тогда военизированная группировка палестинского движения ХАМАС атаковала территорию Израиля. В первые 20 минут нападения по территории еврейского государства было выпущено около пяти тысяч ракет. Затем, под прикрытием этого удара, члены ХАМАС атаковали пограничные КПП и военные базы. Палестинцам удалось прорваться через границу сразу в нескольких местах.