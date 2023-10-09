В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

СБ ООН не принял итогового заявления по конфликту между Израилем и Палестиной

Марина Крижановская
01:01 09.10.2023
Российский постпред Василий Небензя призвал стороны к прекращению огня и к началу предметных переговоров.
СБ ООН не принял итогового заявления по конфликту между Израилем и Палестиной
© Фото: Michael Kappeler dpa Global Look Press
Читайте нас на:

Совет Безопасности ООН по итогам заседания, посвященному конфликту между Израилем и Палестиной, не принял никакого заявления. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что он призывал к прекращению огня и к началу предметных переговоров.

В то же время, по информации РИА Новости, постпред Мальты Ванесса Фрейзер заявила, что все пять членов СБ ООН осудили атаку на Израиль со стороны палестинцев. Фрейзер добавила, что ни одна из стран не предлагала проекта заявления.

Ранее Палестина запросила встречу глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ). Экстренное заседание Совета ЛАГ на уровне министров иностранных дел может пройти в Каире в ближайшие дни.

Конфликт обострился в минувшую субботу, 7 октября. Тогда военизированная группировка палестинского движения ХАМАС атаковала территорию Израиля. В первые 20 минут нападения по территории еврейского государства было выпущено около пяти тысяч ракет. Затем, под прикрытием этого удара, члены ХАМАС атаковали пограничные КПП и военные базы. Палестинцам удалось прорваться через границу сразу в нескольких местах.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:02 В стране и мире
Число погибших жителей Израиля превысило 700
18:34 В стране и мире
Блинкен сообщил, что у США нет свидетельств причастности Ирана к атаке Израиля
17:34 В стране и мире
Российских туроператоров призвали приостановить продажу путевок в Израиль
16:50 В стране и мире
На границе Египта и Израиля остановили движение через КПП «Эль-Ауджа»
16:19 В стране и мире
В Израиле 9 и 10 октября отменили занятия в учебных заведениях
Популярное
Видео
Уничтожение «неуязвимого» израильского танка Merkava Mk4 попало на видео
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Видео
«Идиот или негодяй»: Путин о чествовании эсэсовца спикером парламента Канады
Видео
«Дурь какая-то, чушь»: Путин о навязывании Западом правил
Видео
Стюардесса рейса из Бангкока рассказала, что дебошир с вилкой «что-то курнул»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.