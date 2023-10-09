ХАМАС хочет обменять часть заложников на заключенных в израильских тюрьмах палестинок

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Палестинское движение ХАМАС готово обменять часть заложников, захваченных во время операции на территории Израиля, на заключенных в израильских тюрьмах палестинских женщин. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на источник.

По данным агентства, посредником в переговорах между ХАМАС и Израилем выступает Катар при поддержке США. В «Синьхуа» добавили, что ХАМАС согласилось обменять часть заложников на 36 заключенных в тюрьмах Израиля палестинских женщин.

Напомним, 7 октября палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции «Буря Аль-Аксы» против Израиля. Уже на следующий день израильское посольство в США сообщило о похищении боевиками 100 жителей Израиля. Кроме того, боевики ХАМАС атаковали фестиваль Nature Party. В результате там были найдены 260 тел.