Армия Израиля показала видео удара истребителя по комплексу главы разведки ХАМАС
Истребители Армии обороны Израиля ударили по комплексу, который принадлежит главе разведуправления организации ХАМАС, заявили израильские военные.
В своем Telegram-канале ЦАХАЛ показал видео удара, нанесенного в рамках операции «Железные мечи» в секторе Газа.
«В настоящее время ЦАХАЛ продолжает наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа», - говорится в сообщении.
Ситуация на границе с сектором Газа обострилась утром в минувшую субботу, 7 октября. Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, палестинские радикалы проникли на территорию страну.
Позже Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале «контртеррористической» операции «Железные мечи».