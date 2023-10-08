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ЦАХАЛ наносит удары по Ливану после минометного обстрела

Владимир Рубанов
07:56 08.10.2023
Со стороны Ливана была атакована израильская территория в районе горы  Хар-Дов на севере страны, сообщили военные.
ЦАХАЛ наносит удары по Ливану после минометного обстрела
© Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Global Look Press
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Армия обороны Израиля сообщила, что наносит удары по району в Ливане, откуда ранее был произведен обстрел.

Минометными снарядами со стороны Ливана была атакована израильская территория в районе горы  Хар-Дов на севере страны, говорится в сообщении. В ответ артиллерия накрыла зону, из которой был открыт огонь.

В ЦАХАЛ добавили, что готовятся к таким инцидентам и будут продолжать действовать во всех регионах и в любое время, чтобы обеспечить безопасность израильских гражданских лиц.

Накануне произошла резкая эскалация палестино-израильского конфликта. Палестинская радикальная группировка ХАМАС атаковала территорию Израиля тысячами ракет и осуществила наземное вторжение, захватив несколько населенных пунктов и военные базы.

Погибли меньшей мере 300 израильтян, сообщило издание The Jerusalem Post. Более 1,5 тыс. человек получили ранения, до 750 человек пропали без вести. Минздрав Палестины сообщил о 232 погибших. 1 697 человек на территории сектора Газа пострадали. В ООН заявили, что более 20 тысяч жителей сектора Газа были вынуждены покинуть дома из-за обстрелов Израиля.

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