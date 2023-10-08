Haaretz: израильтяне, которых удерживали в заложниках в Беэри, освобождены

Ранее боевики палестинского движения ХАМАС заявили, что захватили в плен около 35 израильских военных и поселенцев из Сдерота.

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Мирных израильтян, удерживаемых в заложниках на юге страны, удалось освободить. Об этом сообщила газета Haaretz. Ранее сообщалось, что людей разместили в одном из домов в населенном пункте Беэри.

«Израильтяне, которых удерживали в заложниках палестинские боевики в кибуце Беэри в южном Израиле, освобождены спустя несколько часов», - пишет газета.

Накануне утром обстановка на границе сектора Газа существенно обострилась. Военное крыло ХАМАС нанесло серию ракетных ударов по Израилю. Армия еврейского государства приступила к операции возмездия. По целям ХАМАС на территории сектора Газа были нанесены авиаудары. От одного из них сложилось высотное здание.

Ранее стало известно, что количество жертв в Израиле превысило 300 человек, более 1500 попали в больницы.