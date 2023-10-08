WSJ: силами ХАМАС за сутки было выпущено 3500 ракет по Израилю
За сутки боевиками ХАМАС было выпущено 3500 ракет по жилым районам Израиля, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на израильское военное руководство.
В публикации добавили, что полиция также сообщила о прилете двух ракет в районе Тель-Авива, в результате которого были задеты два здания и пострадали четыре человека. Известно, что в Тель-Авиве работают системы противовоздушной обороны и звучат сирены воздушной тревоги.
По последним данным, число погибших в Израиле в результате обострение палестино-израильского конфликта превысило 300 человек, еще 1500 человек пострадали в результате ракетных обстрелов, многие находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, утром 7 октября силы ХАМАС нанесли массированный удар по территории Израиля. На территорию страны проникли террористы, десятки представителей мирного населения Израиля были взяты в плен. Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию «Железные мечи».