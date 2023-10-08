WSJ: силами ХАМАС за сутки было выпущено 3500 ракет по Израилю

Две ракеты приземлились в районе Тель-Авива, разрушены два здания, четверо людей пострадали.

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За сутки боевиками ХАМАС было выпущено 3500 ракет по жилым районам Израиля, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на израильское военное руководство.

В публикации добавили, что полиция также сообщила о прилете двух ракет в районе Тель-Авива, в результате которого были задеты два здания и пострадали четыре человека. Известно, что в Тель-Авиве работают системы противовоздушной обороны и звучат сирены воздушной тревоги.

По последним данным, число погибших в Израиле в результате обострение палестино-израильского конфликта превысило 300 человек, еще 1500 человек пострадали в результате ракетных обстрелов, многие находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, утром 7 октября силы ХАМАС нанесли массированный удар по территории Израиля. На территорию страны проникли террористы, десятки представителей мирного населения Израиля были взяты в плен. Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию «Железные мечи».