США отправят в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу

США оказывают поддержку Израилю и призывают его противников воздерживаться от вмешательства в конфликт.

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Пентагон отправляет в зону Восточного Средиземноморья авиационную ударную группу (АУГ) «Джеральд Форд» и усиливают авиационные подразделения. Об этом заявил глава американского ведомства, слова которого приводит РИА Новости.

«Джеральд Форд» состоит из авианосца, ракетного крейсера и четырех эсминцев с управляемым ракетным вооружением. США предостерегли от вмешательства в палестино-израильский конфликт антагонистов Израиля. Официальный Вашингтон оказывает материальное содействие властям еврейского государства в проведении операции в секторе Газа.

«Мы также предприняли шаги для усиления эскадрилий F-35, F-15, F-16 и A-10 ВВС США в регионе», - сообщило агентство.

Немногим ранее сообщалось о количестве жертв нового витка противостояния между двумя народами. Со стороны Израиля число погибших жителей превысило 700, пострадали более 2 200 человек. Палестинский Миндрав сообщал о 413 погибших в секторе Газа, ранены 2 300 человек, включая 213 детей и 140 женщин.