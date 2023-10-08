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Число погибших жителей Израиля превысило 700

Максим Крюков
20:02 08.10.2023
По данным телерадиокомпании Kan, пострадали более 2 200 жителей еврейского государства.
Число погибших жителей Израиля превысило 700
© Фото: Ilia Yefimovich dpa Global Look Press
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Количество погибших жителей Израиля в результате обострения конфликта с Палестиной перевалило за 700. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Kan.

Уточняется, что ранения получили более 2 200 человек.

Накануне вечером газета Jerusalem Post сообщила, что жертвами атак движения ХАМАС стали более 250 жителей Израиля. Издание Times of Israel, ссылаясь на Минздрав Израиля, писало, что почти полторы тысячи человек получили ранения и были госпитализированы в медучреждения после серии ударов со стороны сектора Газа.

Сегодня министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился начать подготовку к эвакуации населенных пунктов на севере страны у границы с Ливаном. Отмечается, что глава израильского военного ведомства распорядился снабдить оружием и патронами жителей населенных пунктов, которые расположены неподалеку от сектора Газа.

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