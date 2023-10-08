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Минздрав Палестины сообщил о 413 погибших в секторе Газа

Сергей Лебедев
22:10 08.10.2023
Среди жертв якобы есть 78 детей и 41 женщина.
Минздрав Палестины сообщил о 413 погибших в секторе Газа
© Фото: IMAGO, Mahmoud Fareed apaimages, Global Look Press
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В результате израильских ударов по сектору Газу погибло 413 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения. Отмечается, что среди жертв якобы есть 78 детей и 41 женщина.

«Ранения получили 2300 человек, включая 213 детей и 140 женщин», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, обострение ситуации произошло в минувшую пятницу утром, когда из сектора Газа был осуществлен массированный ракетный удар, после которого боевики палестинского движения ХАМАС напали на израильские населенные пункты.

В ответ в ЦАХАЛ объявили о проведении масштабной контртеррористической операции. Сообщается об уничтожении сотен боевиков.

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