На юге Израиля нашли 260 тел на месте проведения фестиваля

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В пустыне на юге Израиля, где проходил фестиваль музыки, посвященный миру, нашли тела 260 человек. Об этом сообщает телеканал i24 со ссылкой на медицинскую организацию ZAKA. Люди были убиты в результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС.

«Медицинская служба ZAKA сообщает, что 260 тел обнаружены на месте фестиваля в пустыне, на который напали бойцы ХАМАС в субботу утром», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что количество погибших жителей страны в результате конфликта превысило 700. Ранения получили 2200 человек.

При этом власти Палестины утверждают о 413 погибших в секторе Газа.