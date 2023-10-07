В Израиле число жертв ударов со стороны ХАМАСа превысило 250

В Минздраве Израиля заявили, что количество пострадавших уже составляет 1 452 человека.

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В Израиле по меньшей мере 1 452 человека получили ранения и были госпитализированы в медицинские учреждения после серии ударов со стороны сектора Газа. Об этом пишет издание Times of Israel со ссылкой на израильское Министерство здравоохранения.

«Министерство здравоохранения сообщает, что число раненых и госпитализированных за время нынешней войны составляет как минимум 1 452 человека», - говорится в материале.

Как сообщает ведомство, 18 человек находятся в критическом состоянии, 267 - в тяжелом, 279 - в состоянии средней тяжести.

По информации, которую передает газета Jerusalem Post, жертвами беспрецедентного обострения конфликта между Палестиной и Израилем стали более 250 израильтян.

Ранее сообщалось, что в Израиле после ударов со стороны движения ХАМАС пострадали как минимум 1 100 человек, при этом многие серьезно ранены. По данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов возросло до 232, ранения почти 1,7 тысячи человек.