Израиль готовится эвакуировать населенные пункты на границе с Ливаном

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Израильский министр обороны Йоав Галант сегодня распорядился начать подготовку к эвакуации населенных пунктов на севере страны у границы с Ливаном. Об этом со ссылкой на оборонное ведомство сообщает ТАСС.

Отмечается, что Йоав Галант распорядился снабдить оружием и патронами жителей населенных пунктов недалеко от сектора Газа.

Ранее Минэкономразвития РФ рекомендовало гражданам России воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях. Также туроператора и турагентам предложили остановить продажу путевок в страну до нормализации обстановки.

Тем, кто уже находится в Израиле, рекомендовали соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями властей и следовать их указаниям.