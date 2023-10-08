Российских туроператоров призвали приостановить продажу путевок в Израиль

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В связи с обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта Министерство экономического развития Российской Федерации рекомендовало гражданам РФ воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях.

В ведомстве также отметили, что российским туроператорам и турагентам стоит приостановить продажу путевок и отдельных туристских услуг в Израиль до нормализации обстановки в регионе. Кроме того, туристические компании должны информировать россиян, которые уже заключили или планируют подписать договор, о текущем положении в Израиле.

Путешественникам, которые уже находятся на территории страны, рекомендовали быть осторожными в своих действиях и перемещениях, а также следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям.

Накануне в Ассоциации Туроператоров сообщили, в Израиле находятся около 100 организованных туристов из России. При этом количество самостоятельных путешественников неизвестно. В посольстве РФ в Израиле заявили, что обращений от российский граждан пока не поступало.