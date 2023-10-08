Востоковед Звягельская исключила наступление «Хезболлы» на территорию Израиля

По словам главного научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Ирины Звягельской, северная граница Израиля достаточно хорошо укреплена.

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Военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия «Хезболла» вряд ли начнет активные боевые действия на территории Израиля. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразила главный научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Ирина Звягельская.

«На Ближнем Востоке никогда не говори "никогда". Тем не менее мне это кажется маловероятным. Мне кажется, "Хезболла" уже показала свой флаг, показала, что она на стороне ХАМАС, она начала обстрелы», - сказала она.

При этом собеседница телеканала сомневается, что боевики «Хезболлы» могут начать «какое-то наступление на территорию Израиля, прорыв».

«И потом северная граница Израиля достаточно хорошо укреплена. Я не вижу для "Хезболлы" никакого смысла. Я пока во всяком случае это исключаю», - добавила Звягельская.

Утром 8 октября группировка «Хезболла» атаковала три позиции Армии обороны Израиля. В качестве ответной меры ЦАХАЛ нанесла артиллерийские удары по пограничному сектору Бастара на юге Ливана. По информации издания Ynet, израильские власти опасаются обострения ситуации с боевиками «Хезболлы», поэтому жителям приграничных с Ливаном территорий рекомендовали эвакуироваться.