Израильский журналист рассказал, почему атака ХАМАС была неожиданной

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Особенность последней атаки на Израиль со стороны ХАМАС в том, что она началась с небывалых ракетных обстрелов, и пока Израиль пытался отреагировать на них, боевики попытались проникнуть на территорию страны с трех сторон, используя эффект неожиданности. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал редактор израильского новостного портала «Детали» Роман Янушевский. Беспрецедентно также число людей, попавших в заложники, поэтому ответ тоже ожидается беспрецедентный, говорит он.

Атака была неожиданной потому что, непосредственно перед ней не было никаких обострений, нестандартной и очень хорошо спланированной. Пока Израиль реагировал на массированные обстрелы, никто и не думал смотреть в ту сторону, где на территорию на лодках, пикапах и парапланах заходили радикалы.

«Так как это Шаббат, выходной день, более того, это был конец праздника Суккот, то есть военнослужащих по определению там было меньше, чем обычно, то и охрана была достаточно несерьезной. Все это было разыграно как по нотам», - говорит журналист.

Израиль никогда не сталкивался с ситуацией, когда такое количество граждан было так запросто пленено. Сейчас не очень понятно, что можно сделать для их спасения. В любом случае Израилю необходимо будет среагировать массированно, и экстраординарно, поскольку ситуация экстраординарная.

Сейчас пока идут боевые действия, но как только все закончится, в израильском обществе будут поставлены очень неприятные вопросы.

«Вероятность того, что после этой войны глава правительства Биняьмин Нетаньяху подаст в отставку, весьма и весьма низкая. Дело в том, что Нетаньяху неоднократно бывал в ситуациях, которые предполагали его уход в отставку, но он не уходил», - сказал Янушевский

Однако последствия этой атаки все равно будут, как 50 лет назад после войны Судного дня. Израиль снова в каком-то смысле проявил самоуверенность и недооценил своего противника. Тогда проводилось расследование на государственном уровне, для этого была создана комиссия, которая допрашивала глав силовых структур, том числе премьер-министра Голду Меир, и она тогда подала в отставку. В этот раз комиссия тоже будет, но будут политические споры о ее полномочиях. Сейчас пока политические склоки и разногласия откладывают в сторону, потому что цель одна - нанести поражение ХАМАС.

«Сегодня утром выступал представитель армии, он сообщил, что уничтожены более 400 боевиков, удары наносились по более чем 300 объектам инфраструктуры террора. Это весьма и весьма серьезное количество целей. В предыдущие операции речь могла идти о 10-30 объектах за сутки», - рассказал журналист.

Ракетные обстрелы - не самый главный сюрприз, сказал Янушевский. Главный сюрприз - что огромным группам боевиков удалось проникнуть на территорию Израиля и безнаказанно убивать людей, захватывать заложников, увозить их в Газу. Это вызывает большое возмущение в израильском обществе.

«Вчера был объявлен массовый призыв резервистов. Всегда у людей достаточно высокая мотивация участвовать в сборах, но как мне кажется, в этот раз она особенно высокая, потому что мы видели все эти картинки, и люди горят желанием пойти защищать. Пока непонятно, каким образом, но нужно будет вернуть заложников, которые сейчас сложно даже представить что чувствуют. Тяжелая ситуация, но уверен, что будет найдет адекватный ответ», - сказал Янушевский.

Скорее всего в итоге все придет к переговорам, считает журналист.

«Но к этому моменту необходимо, чтобы был мощный рычаг давления у Израиля, переговорные козыри, которым палестинским группировкам будет сложно что-либо противопоставить. Речь идет в первую очередь о военных победах, о военном поражении этих группировок. Мы в самом начале войны, и эта война будет длиться не день и не два, а недели как минимум, а может и несколько месяцев», - сказал Янушевский.

Тем временем к посольству Израиля в Москве начали нести цветы в память о жертвах событий последних двух дней, передает корреспондент «Звезды» с места.