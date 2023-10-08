I24: бойцы ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля, идут бои

Как утверждается, в настоящий момент между ХАМАС и ЦАХАЛ идет перестрелка.

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Боевики движения ХАМАС смогли проникнуть в общину Маген на юге Израиля, передает i24.

Как утверждается, сейчас идет перестрелка палестинских радикалов с израильскими военными.

В минувшую субботу, 7 октября, произошло обострение палестино-израильского конфликта на границе с сектором Газа. Израиль был подвергнут массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, бойцы ХАМАС начали проникать на территорию страны.

Позднее израильская сторона приступила к ответным ударам по объектам в секторе Газа. К настоящему моменту известно о 350 погибших.