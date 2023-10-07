Армия Израиля показала удар по боевикам ХАМАС около КПП Эрез
Самолеты наносят удары по палестинским вооруженным формированиям.
© Видео: Israel Defense Forces © Фото: Israel Defense Forces
Израильские ВВС в рамках контртеррористической операции «Железные мечи» нанесли удар по вооруженным формированиям ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
Отмечается, что один из самолетов поразил ячейку палестинского движения у КПП Эрез. Ранее контрольно-пропускной пункт захватили вооруженные формирования ХАМАС.
Напомним, Армия обороны Израиля сообщила об ударах по 17 военным объектам и 4 оперативным командным центрам ХАМАС в секторе Газа.
Сейчас ЦАХАЛ проводит контртеррористическую операцию «Железные мечи».