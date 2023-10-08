Белый дом: США намерены оказать поддержку Израилю

© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Белый дом объявил о планах США оказать помощь Израилю на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в частности, передачей актуальных разведданных. Об этом в ходе спецбрифинга для журналистов заявил высокопоставленный чиновник в администрации США.

«Мы продолжим оказывать помощь Израилю в этот критически важный момент, в том числе посредством углубленного обмена разведывательной информацией», - цитирует РИА Новости слова американского чиновника.

В ночь с субботы на воскресенье в результате обострения конфликта в Израиле пострадали как минимум 1500 человек, многие оказались серьезно ранены. Число погибших превысило 300 человек. МИД РФ призвал стороны конфликта к немедленному прекращению огня и урегулированию конфликта исключительно дипломатическими методами.