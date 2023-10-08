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Росавиация запретила ночные вылеты в Израиль до особых распоряжений

Ян Брацкий
00:24 08.10.2023
Ранее о приостановке полетов в Израиль заявили зарубежные авиакомпании.
Росавиация запретила ночные вылеты в Израиль до особых распоряжений
© Фото: IMAGORainer Keuenhof Globallookpress
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В связи с нестабильной военно-политической ситуацией в Израиле Росавиация объявила об ограничении на полеты из российских аэропортов в Израиль. Запрет начинает действовать с 03:00 (мск) 08.10.23.

Особые указания авиакомпаниям даны насчет пассажиров задержанных рейсов. Их обеспечат всеми необходимыми услугами, вернут или обменяют билеты без штрафных санкций. По всем спорным вопросам следует обращаться по телефонам контактных центров авиаперевозчиков, уточнили в ведомстве.

Ранее о приостановке полетов в Израиль заявили зарубежные авиакомпании. На фоне эскалации конфликта с Палестиной они отменяют или переносят свои рейсы. Как пишет РИА Новости, в израильском аэропорту Бен-Гурион все спокойной.

Обстановка на границе с сектором Газа обострилась накануне утром. Палестина выпустила по Израилю десятки ракет. В ответ армия еврейского государства начала масштабную операцию против движения ХАМАС. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к нации. Политик заявил, что это противостояние будет долгим и сложным.

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