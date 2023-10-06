Совет Госдумы обсудит отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний

По словам Вячеслава Володина, такое решение соответствует национальным интересам России и станет «зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор».

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На ближайшем заседании Совета Госдумы депутаты обсудят вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

По его словам, такое решение соответствует национальным интересам России и станет «зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор».

«Ситуация в мире изменилась. Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну. Сегодняшние вызовы требуют новых решений», - написал Володин.

Накануне в ходе выступления на пленарном заседании международного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что РФ может отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний.

Глава государства, по его словам, не готов сказать, нужно ли проводить такие испытания, но подчеркнул, что «мы ответим зеркально на действия».