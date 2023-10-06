В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Совет Госдумы обсудит отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Владимир Рубанов
08:06 06.10.2023
По словам Вячеслава Володина, такое решение соответствует национальным интересам России и станет «зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор».
Совет Госдумы обсудит отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

На ближайшем заседании Совета Госдумы депутаты обсудят вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

По его словам, такое решение соответствует национальным интересам России и станет «зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор».

«Ситуация в мире изменилась. Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну. Сегодняшние вызовы требуют новых решений», - написал Володин.

Накануне в ходе выступления на пленарном заседании международного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что РФ может отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний.

Глава государства, по его словам, не готов сказать, нужно ли проводить такие испытания, но подчеркнул, что «мы ответим зеркально на действия».

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.