Израиль прекратил подачу электричества в сектор Газа

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Израильский министр энергетики и инфраструктуры Исраэль Кац подписал указ о прекращении подачи электроэнергии в сектор Газа. Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Того, что было раньше, уже не будет», - добавил Исраэль Кац.

Напомним, сегодня рано утром Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны движения ХАМАС. После этого палестинские вооруженные формирования из сектора Газа перешли в наступление.

Ранее представитель ХАМАС заявил, что в нападении на Израиль участвовали около тысячи бойцов. По его словам, проведение палестинцами операции стало ответом на «жестокое поведение» Израиля.