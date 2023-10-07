Израиль прекратил подачу электричества в сектор Газа
Соответствующий указ подписал министр энергетики и инфраструктуры Исраэль Кац.
© Фото: Mahmoud Issa, Keystone Press Agency, Global Look Press
Израильский министр энергетики и инфраструктуры Исраэль Кац подписал указ о прекращении подачи электроэнергии в сектор Газа. Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).
«Того, что было раньше, уже не будет», - добавил Исраэль Кац.
Напомним, сегодня рано утром Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны движения ХАМАС. После этого палестинские вооруженные формирования из сектора Газа перешли в наступление.
Ранее представитель ХАМАС заявил, что в нападении на Израиль участвовали около тысячи бойцов. По его словам, проведение палестинцами операции стало ответом на «жестокое поведение» Израиля.