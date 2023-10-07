Лавров и Шукри призвали прекратить боевые действия в Израиле

Главы МИД России и Египта выступили за выстраивание диалога между Палестиной и Израилем в соответствии с нормами международного права и имеющихся решений ООН и ее Совета Безопасности.

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Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону со своим коллегой из Египта Самехом Шукри ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

На официальном сайте российского МИДа сообщается, что главы внешнеполитических ведомств выразили глубокую озабоченность в связи с резким обострением ситуации, которое уже привело к большому числу погибших и пострадавших, в том числе среди мирных жителей.

Отмечается, что Лавров и Шукри были едины в том, что необходимо немедленно прекратить вооруженное столкновение и наладить переговорный процесс, исходя из норм международного права и имеющихся решений Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности ООН.

Министр иностранных дел РФ напомнил об инициативах, которые были предложены Москвой, направленных на объединение усилий заинтересованных сторон с целью скорейшего урегулирования коллизии.

Ранее представитель палестинского исламского движения ХАМАС Абдул Латиф Аль-Кану заявил, что в нападении на Израиль участвовали около 1 000 бойцов. Он также отметил, что проведение операции стало ответом на «жестокое поведение» Израиля. По словам жителей города Беэр-Шева на юге Израиля, люди сидят в убежищах, продолжаются обстрелы, власти предупреждают. Жители Нетивота в свою очередь заявили, что наблюдается затишье, однако оно их напрягает.