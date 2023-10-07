Жители Израиля рассказали об обстановке в своих городах

Ранее в МИД РФ призвали стороны к урегулированию конфликта за столом переговоров.

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Жители южных городов Израиля рассказали об обстановке в своих городах на фоне обстрелов со стороны сектора Газа.

«Сидим в убежище. Идут обстрелы, власти предупреждают» — сообщила «360» жительница города Беэр-Шева.

В Нетивоте сейчас, по словам очевидцев, спокойно, однако их затишье скорее напрягает.

«Сейчас все улеглось, но это и пугает. Обстрелов нет, надеюсь, что все закончилось, власти пока что ничего не говорят, кроме того, что это, скорее всего, война» — поделилась местная жительница.

Утром ХАМАС начали обстрел Израиля. По данным израильского минздрава в результате атаки со стороны Палестины более 900 человек получили ранения, а погибли более 100. Армия обороны Израиля объявила о начале контртеррористической операции «Железные мечи» против ХАМАС.

Палестина в свою очередь подчеркнула право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

США и Евросоюз осудили действия ХАМАС и поддержали Израиль. В МИД РФ призвали противоборствующие стороны к урегулированию конфликта за столом переговоров.