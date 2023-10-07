Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым ситуацию в Карабахе

Также президент Азербайджана и премьер-министр Армении поздравили российского лидера с Днем рождения.

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Сегодня состоялись телефонные разговоры Владимира Путина с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. В беседах, в частности, обсудили ситуацию вокруг Карабаха.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Российской Федерации. Также Никол Пашинян и Ильхам Алиев поздравили Владимира Путина с Днем рождения.

В четверг на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин отметил, что Армения сама признала Карабах частью Азербайджана. Карабах перешел в состав Азербайджана официально, подчеркнул глава государства.

При этом, по словам президента, Россия предлагала Армении пойти на компромисс и вернуть Азербайджану пять территорий Карабаха и две оставить за собой. Но варианты, которые предлагала Москва, каждый раз отвергал Ереван, говоривший о готовности «сражаться».