Путин: Россия 15 лет предлагала Еревану компромисс с Баку по Карабаху

Предлагалось вернуть Азербайджану пять территорий Карабаха и две оставить за собой, но они отказались, заявил глава государства.

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Россия 15 лет предлагала Армении пойти на компромисс и вернуть Азербайджану пять территорий Карабаха и две оставить за собой. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Я не раскрою здесь никакой тайны, мы много раз на протяжении лет 15 последних предлагали нашим армянским друзьям пойти на компромиссы. Какие? Вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха, два оставить за собой. И таким образом сохранить территориальную связь между Арменией и Карабахом. Но наши карабахские друзья из раза в раз нам все время говорили: "Нет, это создаст для нас определенные угрозы"», - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что предложенные Москвой пути решения конфликта отвергались Ереваном. По словам Путина, Армения заявляла о готовности «сражаться».

Глава государства также напомнил, что у российских миротворцев в Карабахе после 2020 года были права только в наблюдении за соблюдением прекращения огня.