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Путин: Армения сама признала Карабах частью Азербайджана

Сергей Лебедев
17:45 05.10.2023
Президент отметил, что узнал об этом из прессы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Арам Нерсесян, Sputnik, РИА Новости
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Армения сама признала Карабах частью Азербайджана. Об этом на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил российский президент Владимир Путин, комментируя конфликт.

«Карабах перешел в состав Азербайджана официально. Такова позиция армянского государства», - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что статус Карабаха был ключевым вопросом. По его словам, вокруг этого все «крутилось» на протяжении предыдущих десятилетий.

В сентябре на пленарном заседании Восточного экономического форума Владимир Путин уже говорил, что армянское руководство признало Нагорный Карабах частью Азербайджана.

По его словам, это решение приняла не Россия, а официальный Ереван в Пражском заявлении.

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