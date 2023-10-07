Посол Антонов: Госдеп США не объяснил причин высылки двух российских дипломатов

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Государственный департамент США не объяснил причину высылки двух российских дипломатов. Об этом рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«На мою просьбу во время встречи в Госдепе пояснить, в чем именно обвиняются наши товарищи, собеседники не смогли привести аргументов <...> Таким образом, фактически мы имеем дело с банальной местью, что не делает чести американской дипломатии», - цитирует Антонова РИА Новости.

Говоря о высылке из Москвы сотрудников посольства США, Антонов напомнил, что они по сути занимались вмешательством во внутренние дела. Действия официального Вашингтона Антонов назвал «очередным конфронтационным выпадом».

Напомним, два американских дипломата Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн были объявлены персонами нон грата в сентябре. Они якобы незаконно поддерживали связь с россиянином, обвиняемым в сотрудничестве с другим государством. По данным МИД России, указанные лица за денежное вознаграждение выполняли задания, наносящие ущерб безопасности страны.