В МИД РФ подтвердили высылку двух российских дипломатов из США

Во внешнеполитическом ведомстве пригрозили ответить жестко и решительно.

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Из Соединенных Штатов выслали двух российских дипломатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ. Отмечается, что внешнеполитическое ведомство в случае продолжения подобных враждебных действий намерено ответить жестко и решительно.

«Вашингтон безосновательно выслал российских дипломатов, используя в качестве предлога объявление "персона нон грата" двух американских дипломатов, занимавшихся шпионской деятельностью и пойманных с поличным», -заявил источник РИА Новости в МИД России.

В сентябре в России два американских дипломата Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн были объявлены персонами нон грата. Указанные лица якобы незаконно поддерживали связь с россиянином, обвиняемым в сотрудничестве с другим государством.

Также, по данным внешнеполитического ведомства, послы за деньги выполняли задания, наносящие ущерб национальной безопасности страны.