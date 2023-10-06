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Конгрессмен Нельс: многие законодатели поддержат Трампа на посту спикера

Ян Брацкий
02:09 06.10.2023
Кресло спикера еще никогда не занимал человек, не являющийся членом Палаты представителей, однако закон это не запрещает.
Конгрессмен Нельс: многие законодатели поддержат Трампа на посту спикера
© Фото: IMAGORon Sachs - CNP MediaPunc Globallook Press
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Многие конгрессмены хотят видеть бывшего президента США Дональда Трампа на посту спикера Палаты представителей и готовы предложить его кандидатуру. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Трой Нельс.

«Со мной связались многие конгрессмены, готовые... выступить с номинационными речами в поддержку кандидатуры Дональда Дж. Трампа на пост спикера Палаты. Следующая неделя будет громкой», - написал Нельс в социальной сети Х.

Бывший глава Белого дома заявил о готовности временно занять пост спикера Палаты сроком до трех месяцев. Трамп уточнил, что делает это не потому, что хочет, а потому, что к нему обратились «многочисленные друзья» в Конгрессе.

Выборы спикера назначены на следующую среду. За день до этого состоится обсуждение выдвинутых кандидатур. Прежнего спикера Кевина Маккарти отправили в отставку по результатам голосования.

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