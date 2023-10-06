Fox News: Трамп согласился временно занять кресло спикера Палаты представителей

Выборы спикера Палаты представителей Конгресса США назначены на среду, за день до этого состоится обсуждение кандидатов.

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности временно занять кресло спикера Палаты представителей, если республиканцы не смогут согласовать другую кандидатуру. Экс-глава Белого дома отметил, что готов сделать это ради однопартийцев.

«Они спросили меня, не соглашусь ли я принять (этот пост – ред.) на короткий срок ради партии, пока они не договорятся. Я делаю это не потому, что хочу. Я сделаю это, если будет нужно, если они не смогут прийти к решению», - цитирует Трампа Fox News.

Дональд Трамп согласился занять пост на срок от одного до трех месяцев, пока республиканцы не договорятся о более долгосрочном варианте.

О том, что должность спикера Палаты представителей Конгресса США освободилась стало известно в минувшую среду. Кевина Маккарти отправили в отставку по результатам голосования. Подобного в политической истории США еще не было, чтобы представители обеих партий объединились в стремлении избавиться от спикера Палаты представителей.