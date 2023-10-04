Кевина Маккарти отстранили от должности спикера Палаты представителей США

Ранее его противник Мэтт Гетц подал в Конгресс США ходатайство о проведении голосования по отставке Маккарти, на что тот ответил «давайте».

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Спикера Палаты представителей Конгресса США республиканца Кевина Маккарти отправили в отставку по итогам голосования в Палате, сообщили в агентстве Associated Press.

«Дальнейшие шаги неясны, но нет очевидного преемника, который возглавил бы республиканское большинство в Палате представителей», - говорится в публикации.

В агентстве добавили, что подобное голосование в Палате характеризуется как «необычная схватка», чего раньше не происходило в истории Соединенных Штатов. Демократы объединились с критиками спикера в Республиканской партии в стремлении отправить Маккарти в отставку, поскольку тот «недостоин» руководства.

Напомним, вчера стало известно о том, что Мэтт Гетц, член Палаты представителей, подал в Конгресс США ходатайство об отстранении Маккарти с поста спикера. Подобная резолюция представляла собой «привилегированное» прошение, которое следовало рассмотреть в срочном порядке в течение двух законодательных дней.