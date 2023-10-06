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Десятки единиц техники, склады и сборочные цеха: каковы успехи ВС РФ за неделю

Андрей Лазарев
21:41 06.10.2023
Командование ВСУ бросает на прорыв российской обороны десятки бойцов, зная, что они обречены.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Прямой наводкой по украинской пехоте и опорным пунктам  в лесопосадке под Артемовском бьют российские минометные установки 2С31 «Вена». Скрыться от 120-мм снарядов скрыться невозможно. Все попытки ВСУ прорвать нашу оборону проваливаются. После того, как по позициям боевиков отработала артиллерия, проводят зачистку штурмовые группы.

«Бывает сопротивление, а бывает уходят сразу. Бывает, что некоторые кричат - не стреляйте. Бывает такое. Если человек сам понимает, что хочет перейти к нам, мы даем ему такую возможность», - говорит боец подразделения с позывным «Добрый».

Чтобы успешно отражать атаки, российские бойцы регулярно тренируются. Отработка навыков проходит под контролем опытных инструкторов.

А противник продолжает укреплять оборону на Южно-Донецком направлении  возле Марьинки, Авдеевки и Торецка, одновременно пытаясь нащупать бреши в нашей. Сорваны атаки националистов у Первомайского, Невельского и Красногоровки. Командование ВСУ бросает на прорыв десятки бойцов, зная, что они обречены.

«Ударами ракетных войск, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов поражены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук" в районе населенного пункта Бурлацкое Донецкой народной республики, а также три радиолокационных станции обнаружения и сопровождения воздушных целей», - сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

За перемещениями нашей пехоты пытаются вести слежку вражеские дроны. И здесь на страже неба стоит российская система ПВО. Так, например, ЗРК «Тор-М2» Южного военного округа прикрывает движение военных колонн. Этот перехватчик буквально напичкан электроникой. Есть и тепловизор, и камера с телескопическим объективом. Комплекс может уничтожать цели даже на ходу. Современные технологии слежения позволяют расчету обнаруживать вражескую технику в радиусе 30 километров.

«Она уже всем доказала и показала свою эффективность. Машина отцифровывает, прекрасно сопровождает и, естественно, поражает», - отмечает заместитель командира батареи с позывным «Акелла».

Бойцы говорят, что все чаще сбивают американские противорадиолокационные ракеты HARM. Ими боевики пытаются атаковать РЛС и ПВО. Фактически за «Торами» ведется настоящая охота. Именно поэтому экипаж постоянно меняет позиции.

«Средствами ПВО в течение недели перехвачены 39 реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган», четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также две противокорабельные ракеты «Нептун», - отметил Игорь Конашенков.

Ничего не могут сделать националисты с российским высокоточным оружием и дронами-камикадзе. За неделю были уничтожены несколько важных объектов, в том числе склады со снарядами для американской РСЗО HIMARS, крылатыми ракетами Storm Shadow и SCALP. 

Командование регулярно поощряет наших бойцов за боевые успехи на передовой. Так, заместитель министра обороны Виктор Горемыкин вручил медали «За отвагу» и другие награды бойцам ЮВО. Эти военнослужащие сдерживали натиск врага на Ореховском направлении возле Работино. Он отметил стойкость и храбрость бойцов, которые каждый день срывают планы противника.

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