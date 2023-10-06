Армия Экипаж 2С31 «Вена» атаковал боевиков в лесопосадке под Артемовском Боевики киевского режима окопались в районе Артемовска, где их ежедневно обстреливают наши бойцы. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Артиллеристы Ивановского соединения ВДВ уничтожили военные объекты и живую силу националистов на Артемовском направлении спецоперации. Огонь по врагу ведут из 120-мм самоходной артиллерийско-минометной установки 2С31 «Вена». Расчеты ежедневно накрывают огнем боевиков киевского режима, окопавшихся в лесопосадках вблизи населенного пункта Артемовск. Экипажи 2С31 «Вена» добравшись до огневых позиций наводятся и прицеливаются, после чего прямой наводкой бьют по опорным пунктам противника. Каждый военнослужащий знает свое дело и четко выполняет указания командира. «Обучились, бьем врага. Боеукладки у нас автоматизированные, это очень удобно. В зависимости от работы, используем разные типы боеприпасов. Удобство, заряжающие довольны. Говорят, что работать удобно», - признался командир взвода с позывным «Шама». Разведка, корректировка огня и контроль поражения целей орудиями осуществляется расчетами беспилотных летательных аппаратов группировки. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика