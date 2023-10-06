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Экипаж 2С31 «Вена» атаковал боевиков в лесопосадке под Артемовском

05:00 06.10.2023
Боевики киевского режима окопались в районе Артемовска, где их ежедневно обстреливают наши бойцы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Артиллеристы Ивановского соединения ВДВ уничтожили военные объекты и живую силу националистов на Артемовском направлении спецоперации. Огонь по врагу ведут из 120-мм самоходной артиллерийско-минометной установки 2С31 «Вена». Расчеты ежедневно накрывают огнем боевиков киевского режима, окопавшихся в лесопосадках вблизи населенного пункта Артемовск.

Экипажи 2С31 «Вена» добравшись до огневых позиций наводятся и прицеливаются, после чего прямой наводкой бьют по опорным пунктам противника. Каждый военнослужащий знает свое дело и четко выполняет указания командира.

«Обучились, бьем врага. Боеукладки у нас автоматизированные, это очень удобно. В зависимости от работы, используем разные типы боеприпасов. Удобство, заряжающие довольны. Говорят, что работать удобно», - признался командир взвода с позывным «Шама».

Разведка, корректировка огня и контроль поражения целей орудиями осуществляется расчетами беспилотных летательных аппаратов группировки.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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