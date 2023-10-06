Замминистра обороны Горемыкин наградил отличившихся под Работино бойцов
Награжденные бойцы проявили себя при отражении атак боевиков киевского режима в районе Работино.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й армии получили заслуженные боевые государственные награды из рук заместителя Министра обороны России Виктора Горемыкина.
Награжденные бойцы проявили личное мужество и отвагу при отражении многочисленных и безуспешных атак националистов в районе Работино.
Вручение наград прошло на позициях. Уже через несколько часов награжденные отправятся выполнять новые задачи.